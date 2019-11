POL-LB: Testkäufe in Kornwestheim; Unfallflucht in Korntal-Münchingen; Diebstahl in Bietigheim-Bissingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Polizei und Stadt Kornwestheim führen Testkäufe im Stadtgebiet durch

Im Rahmen einer Jugendschutz-Aktion haben Polizei und Mitarbeiter der Stadt Kornwestheim am Dienstag zwischen 17.00 und 20.30 Uhr Alkoholtestkäufe in Kornwestheim durchgeführt. Mit Unterstützung von drei Auszubildenden der Stadtverwaltung Ludwigsburg wurden drei Verkaufsstellen und vier Gaststätten überprüft. Bei einer Verkaufsstelle und zwei Gaststätten erhielten die Jugendlichen hochprozentigen Alkohol, der eigentlich nur durch Erwachsene erworben werden darf. In den übrigen Lokalitäten und Einkaufsmärkten wurde den Testkäufern der Erwerb von Alkohol verwehrt. Die jeweiligen Verantwortlichen wurden über das Jugendschutzgesetz aufgeklärt. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Korntal-Münchingen: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Mittwoch zwischen 09.20 und 09.50 Uhr in der Friederichstraße in Korntal am Fahrbahnrand abgestellt war. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte die linke Seite des geparkten Wagens und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Leere Bierfässer gestohlen

Zwischen Dienstag 21.10 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 81 leere Bierfässer von einem Getränkemarkt in der Straße "Im Weilerlen" in Bietigheim. Die 20- und 30-Liter Bierfässer waren auf einem umzäunten Gelände gelagert. Um auf das Gelände zu gelangen, durchtrennten die Diebe den Zaun. Anschließend schafften sie die Fässer nach draußen und transportierten das Leergut im Wert von über 2.000 Euro mutmaßlich mit einem Fahrzeug ab. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

