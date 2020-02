Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Tankstelle misslingt.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen versuchten bislang Unbekannte in eine Tankstelle an der Paderborner Straße einzudringen. Zwischen 1:40 Uhr und 2 Uhr warfen die Täter einen Stein in das Glaselement der Eingangstür zum Tankstellen-Shop. Die Scheibe zersplitterte zwar, es entstand jedoch keine Öffnung, durch die man in das Gebäude hätte eindringen können. Ihre Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

