Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher blieb ohne Beute.

Lippe (ots)

Am Dienstag drang ein Unbekannter in die Kellerräume eines Geldinstituts in der Pivitsheider Straße ein. Nach dem Aufbrechen eines Kellerfensters gelangte der Täter, zwischen zirka 16:20 Uhr und 17.50 Uhr, in einen Vorraum des Tresors. Der Einbrecher hebelte vergeblich an einer der Stahltüren und verließ die Bank ohne Diebesgut. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

