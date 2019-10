Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagabend zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr einen geparkten Porsche in der Hockenheimer Landstraße und flüchtete anschließend. Durch das Ein-oder Ausparken des Unfallverursachers auf dem Parkplatz eines Supermarktes entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 06202-288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

