Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: In Firma eingebrochen und Bargeld entwendet. Wer hat was gesehen?

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 06.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Firma In den Weinäckern ein.

Der oder die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zugang zum Objekt. In der Firma wurden mehrere Büros durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch suchen nun nach Zeugen und oder nach Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Diese mögen sich unter 06222 57090 melden.

