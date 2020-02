Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen befuhr eine 57-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Nissan die Tunnelstraße in Richtung der Autobahnauffahrt. Auf Höhe der Robert-Hanning-Straße wollte sie nach links in Richtung Oerlinghausen einbiegen. Beim Abbremsen bemerkte die Frau, dass der Nissan auf der stellenweise glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Sie lenkte nach rechts, um einen Unfall mit anderen Fahrzeugen zu vermeiden. Dabei verlor sie die Gewalt über den Wagen, der anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pfosten eines Hinweisschildes kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 29-jährige Beifahrer leicht. Dieser wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

