Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall in Ganderkesee mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 24.01.2020, um 16.00 Uhr kommt es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin (aus dem Landkreis oldenburg) befährt mit ihrem VW die Straße RING in Richtung Bergedorfer Straße. An der Einmündung der Mühlenstraße beabsichtig sie nach links in diese einzubiegen. Dabei übersieht sie den PKW Ford einer entgegenkommenden 29-jährien Fahrzeugführerin aus Delmenhorst und es kommt zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung in das Delmenhorster Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Um die Fahrbahnreinigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmert sich eine Spezialfirma.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell