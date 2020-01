Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchsversuch in Wohnhaus +++ Tatverdächtiger festgenommen +++ Untersuchungshaft angeordnet

Delmenhorst (ots)

Durch ein Scheibenklirren ist eine 33-jährige Frau am Donnerstag, 23. Januar 2020, gegen 22:00 Uhr, auf einen Einbruchsversuch in ihr Wohnhaus in der Mackenstedter Straße, in einem dortigen Gewerbegebiet, aufmerksam geworden.

Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Wohnhaus, als sie das Geräusch wahrnahm. Einen kurzen Moment später traf sie in ihrem Haus auf den Einbrecher, der sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt verschaffte. Als der Einbrecher auf die Frau traf, ergriff er sofort ohne Diebesgut die Flucht.

Durch die gute Beschreibung des Einbrechers sowie die Angaben eines weiteren aufmerksamen Zeugen, der eine Person in einen angrenzenden Garten hat flüchten sehen, konnten die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst den Tatverdächtigen in einem Gebüsch sitzend feststellen. Ein entsprechendes Einbruchswerkzeug konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden.

Er wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsamsbereich zugeführt. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 54-jährigen Mann aus Rumänien ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Noch in der Nacht wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen. Nach Prüfung des Sachverhalts stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Die Vorführung des dringend Tatverdächtigen erfolgte am heutigen Tage vor einem Richter am Amtsgericht Delmenhorst. Dieser erließ Untersuchungshaft. Der Mann wurde im Anschluss an eine Haftanstalt überstellt.

