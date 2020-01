Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugbrand in der Moritz-von-Schwind-Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Freitag, 24. Januar 2020, gegen 1:20 Uhr, ein Opel Astra in der Moritz-von-Schwind-Straße in Brand.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Polizei auf einem dortigen Anwohnerparkplatz in Höhe der Hausnummer 16 eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand.

Aufgrund der schnell durchgeführten Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge, die neben dem Opel Astra standen, verhindert werden. Das Feuer konnte gegen 2:05 Uhr gelöscht werden.

Ein rechts neben dem brennenden Pkw stehender VW Touran wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der brandbetroffene Opel brannte vollständig aus. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00103543).

