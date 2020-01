Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Delmenhorst (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 22. Januar 2020, um 19:36 Uhr, in der Straße Am Knick schnell aufgeklärt werden.

Sie konnte beobachten, wie ein Ford auf einem dortigen Parkplatz einen Mitsubishi beim Rückwärtsausparken beschädigte. Obwohl der Fahrer noch ausstieg und den verursachten Schaden begutachtete, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Zeugin, die sich das Kennzeichen des Verursachers merkte, verständigte die Polizei.

Die Beamten begaben sich daraufhin zur Wohnanschrift des Verursachers und stellten an seinem Pkw entsprechende Schäden fest. Im Gespräch mit dem 57-jährigen Mann aus Delmenhorst bemerkten sie Alkoholgeruch sowie weitere körperliche Auffälligkeiten. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht, denn der Wert betrug 1,69 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hierfür musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Schadenshöhe an beiden Pkw wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (00097635)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell