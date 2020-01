Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 21.Januar 2020 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person zwei Fenster eines Wohnhauses in der Ritzenbütteler Straße aufzuhebeln.

Dabei wurde der Täter vermutlich gestört, als die Bewohnerin gegen 16:00 Uhr zurückkehrte. Bei ihrer Rückkehr stellte sie ein silbernes Fahrrad im Bereich ihres Grundstücks fest. Sie bemerkte zu einem späteren Zeitpunkt Beschädigungen an ihren Fenstern.

Zeugen werden gebeten, Beobachtungen oder Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen der Polizei Lemwerder unter Telefonnummer 0421/67498 mitzuteilen.(95270)

