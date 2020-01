Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Mittwoch, 22. Januar 2020, um 13:40 Uhr in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Eine 80-jährige Frau aus Ganderkesee befuhr mit ihrem VW die Stedinger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und wollte an der Ampel links in die Schönemoorer Straße abbiegen. Dabei übersah die VW-Fahrerin den 80-jährigen Radfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs war und den Einmündungsbereich bei grün überquerte.

Durch den Zusammenstoß wurde der 80-jährige Radfahrer aus Delmenhorst leicht verletzt. Der 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

