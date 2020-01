Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 30-Jährige berauscht, ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Durch Beamte der Polizei Delmenhorst wurde am Mittwoch, 22. Januar 2020, 17:30 Uhr, ein Mercedes in der Wittekindstraße in Delmenhorst kontrolliert.

Im Verlauf der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass die 30-jährige Pkw-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Auch die am Pkw angebrachten Kennzeichen passten nicht zu dem gefahrenen Mercedes. Die Kennzeichen wurden von den Beamten beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen die 30-Jährige aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Auch der 57-jährige Fahrzeughalter, der als Beifahrer im Pkw saß, muss sich auf ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen.

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell