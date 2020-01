Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Berne

Weil ein 33-Jähriger aus Rastede die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzte, verursachte er am Dienstag, den 22. Januar 2020, gegen 08:45 Uhr, einen Unfall auf der B212, Schlüter Straße, in Höhe der Abfahrt zur neuen B212 in Berne.

Der Mann aus Rastede befuhr mit einem Trecker, der mit einem Bagger beladen war, die B212 in Richtung Delmenhorst. Beim Durchfahren der dortigen Brücke kollidierte der Bagger aufgrund seiner Höhe mit der Brücke. Brücke und Bagger wurden beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Fahrbahn war bis 11:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten blockiert.(00095361)

