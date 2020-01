Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag, 21. Januar 2020 um 17:55 Uhr, eine offensichtlich stark alkoholisierte Person auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord an der Autobahn 1 gemeldet. Durch den Zeugen konnte noch beobachtet werden, wie sich die Person torkenlderweise zu seinem VW Golf begab und seine Fahrt in Richtung Osnabrück fortsetzte.

Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es, den Pkw im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Überprüfung des 44-jährigen Fahrers aus dem Kreis Stormarn stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille.

Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten aus Ahlhorn nicht einbehalten, denn er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (00092113)

