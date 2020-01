Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Postagentur in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 21.Januar 2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Verkaufsraum einer Postagentur in der Hauptstraße in Hatten. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Zurzeit ist unbekannt, ob Diebesgut erbeutet werden konnte. Der Sachschaden am Fenster wurde auf 500 Euro geschätzt.

Durch einen aufmerksamen Anwohner konnten im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen werden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen. (00088984)

