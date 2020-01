Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw zerkratzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Opel Astra wurde in der Zeit von Sonntag, den 19.01.2020, 22:00 Uhr, bis Montag, den 20.01.2020, 07:00 Uhr, in der Straße Im Delmegrund in Delmenhorst beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem derzeit unbekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite des Opels. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (00091998).

