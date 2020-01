Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: 23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, den 21. Januar 2020, gegen 23:05 Uhr zog sich ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten leichte Verletzungen zu.

Er befuhr mit seinem Skoda die Döhler Straße in Richtung Huntlosen. Kurz vor einer dortigen Bahnunterführung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Pkw mit der angeschrägten Tunnelmauer. Dadurch hob sein Pkw ab, überschlug sich und kam im Tunnel auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Um seine Verletzungen kümmerten sich ein Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung, die ihn anschließend in ein Krankenhaus brachten. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass er in seinem Pkw eingeklemmt war, wurde auch die Feuerwehr zum Unfallort entsandt.

An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sein Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Ersten Ermittlungen zufolge musste der 23-Jährige einem Reh ausweichen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (00092918)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell