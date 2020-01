Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei dem Fahrer des Pkws handelt es sich um einen 51-Jährigen aus Wuppertal.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bremen konnte um 19:00 Uhr aufgehoben werden. Beide Fahrstreifen sind wieder ohne Behinderungen zu befahren.

Zu Zeiten des Feierabendverkehrs erstreckte sich der Rückstau bis zur Anschlussstelle Ganderkesee-Ost, was einer Länge von etwa sieben Kilometern entspricht.

+++ Erstmeldung +++

Nachdem sich am Vormittag vom Dienstag, 21. Januar 2020, ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ereignet hatte, musste die Richtungsfahrbahn Hamburg ab dem Dreieck Stuhr voll gesperrt werden.

Der Verkehr in Richtung Dreieck Stuhr staute sich in der Folge sowohl auf der Autobahn 1 als auch auf der Autobahn 28. Auf der Autobahn 28 hatte sich dieser Stau auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Dreieck Delmenhorst entwickelt. Am Stauende befand sich gegen 15:12 Uhr ein 67-jähriger Tscheche, der seinen Lkw staubedingt bis zum Stillstand abbremsen musste.

Dieses Stauende übersah der folgende Fahrer eines Pkws und fuhr mit seinem VW unter den Kastenaufbau des Lkws. Der Pkw-Fahrer, dessen Identität aktuell noch nicht feststeht, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war er aber ansprechbar.

Der Mann musste von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Delmenhorst aus seinem Pkw befreit werden. Im Anschluss wurde er von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge an der Unfallstelle eingesetzt.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mindestens 20.000 Euro beziffert wurde. Die Schäden am Lkw können erst begutachtet werden, wenn der Pkw geborgen ist.

Um ungehindert an der Unfallstelle arbeiten zu können, musste die Richtungsfahrbahn Bremen der Autobahn 28 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport abgeleitet. Die Freigabe kann hier erst nach der Bergung der beschädigten Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn erfolgen. Eine zeitliche Angabe ist nicht möglich.

