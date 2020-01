Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, den 21. Januar 2020 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 19:10 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Schaftrift in Wildeshausen. Dort wurden Schmuck und Uhren, dessen Wert derzeit noch unbekannt ist, aus den Räumlichkeiten entwendet. Die Täter wurden vermutlich von der Hausbewohnerin gestört und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen. (00092514)

