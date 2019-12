Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trickdiebstahl

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Opfer eines Trickdiebes wurde am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr der Inhaber eines Schmuckgeschäftes in der Fußgängerzone. Mit vorgetäuschtem Kaufinteresse ließ sich ein Kunde mehrere Uhren aus der Auslage zeigen und verließ dann das Geschäft ohne eine der gezeigten Uhren zu erwerben. Daraufhin wurde das Fehlen einer Uhr im Wert von 2.400 Euro vom Geschäftsinhaber festgestellt. Nach ersten Ermittlungen ist der Tatverdächtige auch in anderen Schmuckgeschäften in der Fußgängerzone gewesen, jedoch kam es dort nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen strafbaren Handlungen.

Der Tatverdächte war etwa 170 cm groß, hatte einen gebräunten Teint, kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug einen schwarzen Lodenmantel und eine markante schwarzbraune Hornbrille. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte unter der Telefonnummer 07221 32172 entgegen.

