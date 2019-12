Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Technischer Defekt

Wilstätt (ots)

Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte ein technischer Defekt am Mittwochmorgen für einen Brand in einer Praxis in der Schulstraße verantwortlich gewesen sein. Der Brand wurde der Polizei kurz nach 7 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren Willstätt und Offenburg waren mit 40 Mann im Einsatz. Eine am Brandort anwesende Person wurde beim Versuch den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen leicht verletzt und musste vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Die Beamten des Polizeiposten Appenweier bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

