POL-GE: Betäubungsmittel sichergestellt - Anzeigen gegen drei Personen

Im Rahmen der Streife haben Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen, 3. Dezember 2019, eine Gruppe von Personen beobachtet, die augenscheinlich mit Betäubungsmitteln handelte. Um 1.27 Uhr entschlossen sich die Beamten die fünf Personen, die sich an einer Tankstelle an der Cranger Straße in Erle aufhielten, zu kontrollieren. Bei einem 20-Jährigen, den sie vor Ort durchsuchten, fanden sie geringe Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel, Scheingeld in dreistelliger Höhe, einen Teleskopschlagstock und eine Schreckschusspistole. Die Beamten stellten die Waffen und Betäubungsmittel sicher und nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam, da er angab, keinen festen Wohnsitz zu haben. Sie fertigten gegen ihn Anzeigen wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft das Gewahrsam verlassen. Ein weiterer Mann, ein 19-jähriger Gelsenkirchener, versuchte zunächst zu fliehen, konnte von den Beamten aber nach kurzer Verfolgung gestellt und kontrolliert werden. Bei ihm fanden die Beamten ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Nachdem die Beamten Verstärkung angefordert hatten, kontrollierten sie auch die drei weiteren Personen. Bei einem von ihnen, einem 23-jährigen Gelsenkirchener, wurden ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auch gegen ihn wird wegen des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln ermittelt. Bei den zwei weiteren Beschuldigten, einer 23-jährigen Gelsenkirchenerin und einem 22-jährigen Gelsenkirchener fanden die Beamten keine Betäubungsmittel.

