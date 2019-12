Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Buer: Polizei schnappt 14-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 30. November 2019, hat die Polizei einen 14-jährigen Gladbecker vorläufig festgenommen. Gegen 1.55 Uhr hatte der Jugendliche auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer das Schaufenster eines Geschäfts eingeschlagen und zwei Messer gestohlen. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 14-Jährigen noch in Tatortnähe stellen konnte. Die Beute wurde sichergestellt und der 14-Jährige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder eventuellen weiteren Tätern machen können, werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

