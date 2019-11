Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter stiehlt Anhänger - Wer kann Hinweise geben?

Oftersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr bis Dienstag, 6:30 Uhr, wurde vom Messplatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Anhänger entwendet. Der Anhänger der Marke Saris, Typ SDAH, hatte einen Wert von ca. 1.500 Euro. An ihm war das Kennzeichen HD-MJ 740 angebracht.

Die Ermittler des Polizeireviers Schwetzingen suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

