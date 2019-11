Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrer - Frau stürzt zu Boden und wird verletzt in Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8:10 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Autofahrer wollte von der Garnisonstraße nach rechts in Richtung Mannheim-Käfertal abbiegen, wobei es zur Kollision mit der Radfahrerin kam, die verbotswidrig den Radweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Frau stürzte auf die Motorhaube des Wagens und fiel danach zu Boden. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Zweirad der 35-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß total beschädigt. Auch am Auto des Verursachers entstand Sachschaden, der bislang jedoch nicht näher beziffert werden kann.

