Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter stiehlt Kleidungsstücke aus Audi und wird von Zeugin erwischt - Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagmorgen, gegen 8:40 Uhr, einen unbekannten Mann, der in der Garage eines Anwesens in der Bachstraße auf unbekannte Art und Weise einen Audi aufbrach und diesen durchwühlte. Die Frau sprach den Unbekannten auf sein Vorhaben an, woraufhin dieser mitteilte, dass das Auto seiner Freundin gehöre und er etwas holen müsse. Als die Zeugin dann die Halterin des Wagens verständigte, ergriff der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Schwetzinger Straße die Flucht. Der Mann hatte aus dem PKW zwei hochwertige Jacken und eine Weste im Gesamtwert von über 500 Euro entwendet.

Die Frau konnte den Dieb wie folgt beschreiben: männlich, ca. 1,70 m groß, etwa 55 Jahre alt, schlanke Statur, dunklere Haut, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart, trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und eine dunkle Basecap. Er hatte einen schwarzen Rucksack und ein dunkles Herrenfahrrad bei sich und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell