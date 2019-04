Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisste Arnsbergerin aufgefunden

Arnsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag fand die Polizei eine tote Frau in einem Wald in Arnsberg-Bruchhausen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich um die vermisste 48-jährige Arnsbergerin (wir berichteten).

Zeugenhinweise lösten die Suchaktion aus. Mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden suchten die Beamten ein Waldgebiet ab und fanden die Leiche der Frau. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei von einem Suizid aus. Abschließende Gewissheit wird die für heute angesetzte Obduktion bringen.

