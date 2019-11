Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Epfenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Ortsrandlage von Epfenbach kam es am Dienstag in der Zeit von 17:35 Uhr bis 21:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang, indem er ein Fenster aufhebelte und über eine Kiste in das Einfamilienhaus in der Steige einstieg. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Täter im Flur bewegte. Vermutlich wurde er hierbei gestört, da im Rest des Hauses keine weiteren Spuren gesichert werden konnten.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell