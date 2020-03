Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach Brand auf dem Gelände des SV Timmerhorn-Bünningstedt e.V.

31. März 2020 | Kreis Stormarn - 30.03.2020 - Ammersbek

Gestern Abend, gegen 20.10 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände des SV Timmerhorn-Bünningstedt e.V., in der Straße Steenhoop, in Ammersbek.

Eine größere Papiertonne brannte vollständig nieder. Das Feuer griff von dort auf einen festgemauerten Schuppenanbau einer Turnhalle über und beschädigte Teile des Daches. Auch das Vereinsheim brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zum Brand machen? Wem sind in der Straße Steenhoop zum Zeitpunkt des Feuerausbruches verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

