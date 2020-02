Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Arbeitsmaschinen gestohlen.

Lippe (ots)

Aus der Garage eines Neubaus in der Heinrichstraße stahlen Unbekannte zwei Rüttelplatten der Marke Weber im Gesamtwert von zirka 10.000 Euro. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu der sich im Bau befindlichen Garage und stahlen die beiden schweren Arbeitsgeräte, die mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert sein dürften. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

