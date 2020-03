Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Immendingen) Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (15.03.2020)

Tuttlingen - Immendingen (ots)

Mit der Thematik "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" war das Polizeirevier Tuttlingen in der Nacht zum Sonntag mehrfach beschäftigt.

Gegen 23.15 Uhr war an einer durch Kräfte des Hauptzollamtes Singen am Hohentwiel eingerichteten Kontrollstelle in der Trossinger Straße in Tuttlingen die 31-jährige Lenkerin eines Opels auffällig. Nach dem Fund einer geringen Menge Betäubungsmittel im Pkw der Betroffenen führte ein durchgeführter Drogenschnelltest zum Ergebnis, dass die 31-Jährige unter dem Einfluss von konsumierten Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde in einem Krankenhaus zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.

Unter dem Einfluss von Alkohol stand der 41-jährige Lenker eines Seats, der um 00.15 Uhr in Immendingen ebenfalls an einer Kontrollstelle des Hauptzollamtes angehalten wurde. Nach dem Wert des am Kontrollort durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der bei dem 41-Jährigen in einem Krankenhaus entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von fast zwei Promille betragen wird. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Leichter alkoholisiert war der 20-jährige Lenker eines Skodas, der gegen 00.45 Uhr in der Mühlsteigstraße in Tuttlingen durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem bei dem 20-Jährigen festgestellten Atemalkoholwert war zwar noch nicht von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen, gleichwohl verstößt die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Alter von unter 21 Jahren unter dem Einfluss von Alkohol generell gegen die verkehrsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der sogenannten "Probezeit", weshalb gegen den 20-Jährigen ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

