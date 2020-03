Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Fischingen, L 424) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall teils schwer verletzt

Sulz am Neckar - Fischingen, L 424 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, auf der Landesstraße 424 in Fischingen ereignet hat, sind ein Motorradfahrer leicht und dessen Sozia schwer verletzt worden. Der 61-jährige Biker war an diesem Nachmittag zusammen mit seiner 46-jährigen Sozia mit einer Suzuki - von Neckarhausen kommend - auf der L 424 in Richtung Sulz am Neckar unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 38-jährige Frau mit einem Ford Focus - ebenfalls von Neckarhausen kommend - auf der L 424 und wollte in der Ortsmitte von Fischingen an einer mit einer Ampelanlage geregelten Kreuzung nach links auf die Straße Rathausplatz abbiegen. An der Kreuzung musste die Ford-Fahrerin zunächst wegen einer "roten" Ampel warten. Als die Ampel auf "Grün" wechselte, fuhr die Frau an und bog nach links ab. Just in diesem Moment überholte der Motorradfahrer den abbiegenden Ford und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall mit folgendem Sturz des Motorrades zog sich die Sozia schwere Verletzungen zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik nach Rottweil gebracht werden. Der Fahrer der Suzuki wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Oberndorf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um den Abtransport des Motorrades.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell