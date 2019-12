Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Handfester Streit führt zu Strafanzeige

Karlsruhe (ots)

Dem schnellen Einschreiten einer Streife des Verkehrskommissariats Pforzheim ist es zu verdanken, dass ein Streit zwischen zwei Männern nicht noch weiter eskalieren konnte.

Die beiden 32 und 19 Jahre alten Personen waren am Mittwoch, kurz nach 17.00 Uhr, in der Goethestraße miteinander in Streit geraten. Nachdem auch Beleidigungen fielen, eskalierte die Situation und mündete in einer Rangelei. Dabei soll zumindest einer der Beteiligten dem anderen einen Kopfstoß verpasst haben. Eine in der Nähe befindliche Streife des Verkehrskommissariats Pforzheim wurde auf die Situation aufmerksam und trennte die beiden Kontrahenten.

Unbestätigten Angaben zufolge sollen bei der Auseinandersetzung auch ein Messer und eine Schere im Spiel gewesen sein. In wieweit diese Gegenstände jedoch tatsächlich zum Einsatz kamen, ist noch ungeklärt. Entsprechende Verletzungen waren bei keinem der Beteiligten feststellbar. Bei dem Polizeieinsatz waren mehrere Streifenwagen vor Ort.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

