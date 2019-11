Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Geländewagen VW Amarok - Zeugenhinweise erbeten

Vlotho (ots)

(um) In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.11.) entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Geländefahrzeug der Marke VW Typ Amarok. Das Fahrzeug war in Uffeln auf einem Gelände eines Kraftfahrzeughändlers zum Verkauf angeboten abgestellt. Der Geländewagen befand sich neben mehreren Fahrzeugen in dem Außengelände des Fahrzeughändlers Am Kiesteich und hat einen Wert von etwa 32.000.- Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und bittet um Zeugenangaben. Interessant für die ermittelnden Beamten dürften verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe der Seitenstraße des Geländes Am Kiesteich sein. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

