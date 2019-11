Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kraftwagen - Zwei weiße Sprinter von Autohausgelände weg

Bünde (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende (24.11.) stahlen bislang unbekannte Kraftfahrzeugdiebe zwei weiße Mercedes Sprinter von dem Gelände eines Autohauses in Südlengern. Die beiden indentischen Fahrzeuge aus der Baureihe 2018 und 2016 waren an der Herforder Straße geparkt und trugen keine Kennzeichenschilder. Der Schaden wird mit mindestens 45.000.- Euro angegeben. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in den Nacht von Freitag aus Samstag und den zwei folgenden Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Südlengern bemerken können ? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell