Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Schmuck und Saxophon aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Schmuck und Saxophon aus Wohnhaus gestohlen Tatzeit: 26.10.2019, 19:00 Uhr bis 27.10.2019, 09:45 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Straße "Am Alten Bassin" eingebrochen und haben Schmuck und ein Saxophon entwendet.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten hierdurch in das Wohnhaus. Im Haus durchwühlten sie mehrere Zimmer. Hierbei fanden sie mehrere Schmuckstücke und ein Saxophon mit Transportkoffer, die sie mitnahmen. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell