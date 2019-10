Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Homberg (ots)

Borken Versuchter Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten Tatzeit: 20.10.2019, 20:47 Uhr Einen kompletten Zigarettenautomaten wollten vier Täter am gestrigen Abend in der Singliser Straße stehlen. Eine Zeugin bemerkte dies und verständigte die Polizei, welche zwei Tatverdächtige festnehmen konnte. Die Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 21 Jahren, begaben sich in die Singliser Straße und zwei Tatverdächtige versuchten dort einen kompletten Automaten mit Standfuß auszugraben. Von einer Zeugin wurde dies bemerkt und sie verständigte umgehend die Polizei. Von den alarmierten Polizisten wurden zwei Tatverdächtige in der Nähe des Automaten festgenommen, zwei weitere Tatverdächtigen konnten flüchten. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten auch den Pkw der Täter, an welchem gestohlene Pkw-Kennzeichen angebracht war. Mit diesem Pkw wurden in den vergangenen Tagen mehrere Tankbetrügereien begangen. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein 21-Jähriger wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Haftanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

