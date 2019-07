Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt tatverdächtigen Kabeldieb

Neuss (ots)

Am Sonntagabend (14.07.), gegen 21:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über zwei verdächtige Personen auf einem Baustellengelände an der Alfred-Pierburg-Straße. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte beobachtet, wie die Männer Kabel auf die Anhänger ihrer Fahrräder geladen hatten. Während der Fahndung nach den vermeintlichen Dieben trafen die Beamten an der Bockholtstraße auf einen der beiden Tatverdächtigen, einen 70-jährigen Neusser.

Auf seinem Gepäckträger befand sich zusammengerolltes Kupferkabel. Der Senior gab an, dieses am Straßenrand gefunden zu haben. Die Polizisten stellten das Kabel sicher, den 70-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Verdacht des Diebstahls.

