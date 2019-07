Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Frimmersdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Grevenbroich-Frimmersdorf (ots)

Am Samstag (13.07.) kam es in der Straße "Auf dem Leuchtenberg" zu einem Tageswohnungseinbruch. Zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Dokumente, Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Wohnungsinhaber, die sich im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" informieren lassen möchten, wie sie zum Beispiel ihre Fenster und Türen nachrüsten können, sind eingeladen, an einer Beratung des Kommissariats für Kriminalprävention teilzunehmen.

Am kommenden Montag (22.07.) ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr für Sie geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell