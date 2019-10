Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: 61-Jähriger bei Raubüberfall in seiner Wohnung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Homberg Raubüberfall in Wohnung - 61-Jähriger verletzt Tatzeit: 20.10.2019, 21:55 Uhr Verletzungen im Gesicht und an den Unterarmen erlitt ein 61-jähriger Homberger gestern Abend bei einem Raubüberfall in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße. Am Abend klingelte es an der Haustür des Wohnhauses und der 61-Jährige begab sich zur Haustür und öffnete diese. Vor ihm standen zwei maskierte Männer, welche ihn sogleich in seine Wohnung drängten. Dort fesselten sie ihm und seine in der Wohnung anwesende 58-jährige Freundin die Hände auf dem Rücken. Der 61-Jährige wurde dann von einem der Täter mit der Faust mehrmals in das Gesicht geschlagen. Die Täter forderten von ihm Bargeld und "was zu Rauchen". Als er dies verneinte, durchsuchte einer der Täter die Wohnung und fand die Geldbörse des Geschädigten. Daraus entnahm er das enthaltene Scheingeld. Anschließend durchtrennte einer der Täter die Handfesseln der 58-Jährigen und beide Täter verließen das Gebäude. Vor dem Wohnhaus wartete offensichtlich ein weiterer Täter in einem silberfarbenen Pkw-Kombi, in welchen die beiden Täter einstiegen und anschließend im unbekannt Richtung fortfuhren. Von den beiden männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Sie sind ca. 180 - 190 cm groß, waren dunkel gekleidet; trugen schwarze Mützen und beide hatten ein Tuch vor dem Gesicht (schwarzes Tuch mit weißem "Skelettmund"). Sie trugen schwarze feste Schuhe, und dunkle Handschuhe. Ein Täter war schlank, der andere eher korpulent. Der dritte Täter, der sich im Pkw aufhielt, konnte nicht beschrieben werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell