POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw

Heidelberg (ots)

Sachschaden entstand beim Zusammenstoß einer Straßenbahn der rnv und eines Pkw am Montagmorgen in Heidelberg-Handschuhsheim.

Gegen 10:30 Uhr befuhr die 78-jährige Fahrerin eines Opel Meriva in Begleitung eines Beifahrers die Berliner Straße in nördlicher Richtung. In Höhe der Zeppelinstraße wollte die Frau nach links abbiegen, stieß dabei aber mit einer von hinten herannahenden, in gleicher Richtung fahrenden Tram der Linie 21 zusammen.

Hierbei wurde zwar niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

