Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Einbruch in Wohnhaus - Täter verursachen Sachschaden

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 20.10.2019 bis Montag, 21.10.2019 Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter am vergangenen Sonntag oder Montag an einem Wohnhaus in der Niederrheinischen Straße. Die Täter traten bei dem zurzeit leerstehenden Haus die Eingangstür ein und begaben sich anschließend in das Gebäude. Hier traten sie noch drei weitere Wohnungstüren auf und beschmierten die Wand eines Zimmers. Weiterhin öffneten sie dort abgestellte Kartons. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

