Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Unbekannte Täter zerstechen Reifen

Herford (ots)

(kup) Im Zeitraum zwischen Samstag (23.11.), um 14.15 Uhr, und Sonntag, um 12.15 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter die Reifen von drei PKW, die am Pappelweg parkten. In einem Fall zerstachen die Unbekannten einen Vorder- und Hinterreifen eines schwarzen Seat Altea. In einem zweiten Fall gingen die Täter den rechten Hinterreifen eines weißen Transporters an. In einem dritten Fall traf die Zerstörungswut zwei Reifen eines schwarzen VW Golfs. Zeugen hörten im fraglichen Tatzeitraum eine Gruppe von Jugendlichen, die sich zwischen den geparkten Autos bewegte. Hinweise zu den Teenagern oder jeder andere Hinweis zu den Taten erbittet die Polizei an die Telefonnummer 05221 - 888 0.

