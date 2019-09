Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kind stürzt mit Fahrrad - Ermittlungen u.a. wegen Verkehrsunfallflucht gegen Autofahrer

Bad Münder (ots)

Die Polizei Bad Münder ermittelt gegen einen 55-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Der Mann aus Bad Münder soll laut Zeugenaussagen am Samstag, 28.09.2019, kurz vor 18.00 Uhr, als Autofahrer beim Abbiegen in der Nordstraße (Hachmühlen) die Kurve so geschnitten haben, dass ein entgegenkommender Junge auf einem Fahrrad stark abbremsen musste. Dadurch stürzte das Kind mit dem Fahrrad. Obwohl der Skoda-Fahrer den Sturz bemerkte, setzte er seine Fahrt fort und fuhr davon. Später gab er gegenüber der Polizei an, dass der Gestürzte wieder aufgestanden sei und er daher davon ausgehen musste, dass dieser unverletzt sei.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten Jungen (13) in eine Klinik.

Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen den flüchtigen Skoda, so dass die Polizeibeamten aus Bad Münder den Wagen schnell ausfindig und den Fahrer ermitteln konnten.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an.

