Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Hinweisen von Zeugen: Polizei stoppt Alkoholfahrer

Bad Münder (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer ist nach Hinweisen durch Verkehrsteilnehmer am Samstagvormittag (28.09.2019) auf der Bundesstraße 442 von der Polizei gestoppt worden.

Der Mercedesfahrer ist bereits gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 217 zwischen Hameln und Hachmühlen anderen Autofahrern aufgefallen. Er soll deutlich in Schlangenlinie gefahren sein. Auf der Bundesstraße 442 zwischen Hachmühlen und Bad Münder fuhr der Fahrer mit seinem Wagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Da ihm in diesem Moment keine Fahrzeuge entgegenkamen, wurden andere Verkehrsteilnehmer hierbei nicht konkret gefährdet. Auch soll der Mercedes vor Bad Münder beinahe in den Straßengraben geraten sein.

Aufgrund der stark auffälligen Fahrweise riefen die Zeugen, die dem Mercedes folgten, die Polizei. Da die Anrufer regelmäßig ihren aktuellen Standort durchgaben, hatte die Polizeistreife aus der Deisterstadt zunächst leichtes Spiel und konnte den genannten Wagen hinter Bad Münder auf der Bundesstraße 442 mit Fahrtrichtung Lauenau / BAB 2 schnell ausfindig machen. Allerdings reagierte der Fahrer nicht sofort auf die Anhaltezeichen, so dass der Mercedes erst auf Höhe Eimbeckhausen gestoppt werden konnte.

Der kontrollierte Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Einen Alkotest verweigerte der Mann, so dass auf die Blutprobenanalyse durch ein Labor gewartet werden muss. Für die Blutentnahme musste der aggressiv auftretende Mann unter erheblichen Schwierigkeiten zur Dienststelle gebracht werden. Hier wurden dem Alkoholfahrer aus Hameln nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern auch sein aufgefundener Führerschein beschlagnahmt.

