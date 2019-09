Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schulwegüberwachung: Schüler top - Autofahrer flop

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stadtoldendorf (ots)

Während die Erstklässler den ersten Schulmonat absolviert haben, kommt die Polizei in Stadtoldendorf zu einem gemischten Fazit.

In Kooperation mit den Schulleitungen sowie örtlichen Vertretern der Verkehrswacht wurden in den ersten beiden Schulwochen 130 Erstklässler an Grundschulstandorten bezüglich eines richtigen Verhaltens im Straßenverkehr durch Polizeibeamte sensibilisiert. "Wir möchten alle gemeinsam einen möglichst sicheren Schulweg gewährleisten", so ein eingesetzter Polizeibeamter.

Im Rahmen der Verkehrserziehung wurden in Stadtoldendorf alle eingeschulten Kinder in das Überqueren von Straßen mit vorhandenen Querungsanlagen wie Ampeln und Zebrastreifen eingewiesen, aber auch wertvollen Tipps gegeben, wenn solche Querungshilfen fehlen. In Eschershausen wurde mit den Erstklässlern der sichere Schulweg anhand aufgesprühter "Gelber Füße" nachvollzogen, während in Grünenplan durch die Schulanfänger selbst gefertigte Bilder für ein rücksichtsvolles Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer an durchfahrende Autofahrer übergeben wurden.

Gerade dieses Verhalten bemängelt die Polizei nun bei den Autofahrern.

"Die jüngsten Verkehrsteilnehmer haben die Verkehrshinweise verinnerlicht, allerdings zeigen immer wieder einige Autofahrer bei der Schülerbeförderung ein bequemes, aber gefahrenträchtiges Verhalten", sorgt sich die Polizei in Stadtoldendorf. Im Rahmen der polizeilichen Schulwegüberwachung werden weiterhin entsprechende Kontrollen erfolgen und entsprechendes Fehlverhalten geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeistation Stadtoldendorf

PHK Holger Scheffel

Telefon: 05532/90130

E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell