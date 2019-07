Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Streit mit Messer verletzt

Lichteanu-Atteln (ots)

(mh) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Achatiusstraße in Lichtenau-Atteln wurde Mittwochnacht ein 24-jähriger Mann durch ein Messer verletzt. Er war aus ungeklärter Ursache um 00:40 Uhr mit einem 25-Jährigen in einen Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung fügte der 25-Jährige seinem Gegenüber eine Schnittwunde am linken Arm zu. Beide Männer waren alkoholisiert. Der 25-jährige Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 24-Jährige wurde zur Versorgung der Wunde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

