Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen in Vereinsheim ein

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (24.11.), in der Zeit zwischen 1.00 Uhr und 13.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Räume eines Sportvereins an der Werrestraße ein. Um sich Zugang zum Innern des Gebäudes zu verschaffen, gingen die Täter die Außenjalousien an und zerschlugen eine Fensterscheibe. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie einen Fernseher, eine Spielekonsole sowie Bluetooth-Lautsprecher. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

