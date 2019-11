Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (24.11.), um 15.30 Uhr, fuhr eine 37-jährige Frau aus Porta Westfalica mit ihrem PKW auf der Vlothoer Straße in Richtung Exter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem grauen Nissan Micra nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie mit einem Leitpfosten zusammen und steuerte ihr Fahrzeug in den begrünten Seitenstreifen. Sie wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto wurde von einem Unternehmen abgeschleppt.

